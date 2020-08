Bonaventura ricorda il rapporto con Gattuso: "Mi ha fatto sentire importante. Una volta mi voleva ammazzare..."

Notizie Napoli calcio. Nel corso dell’intervista concessa a Sportweek, Giacomo Bonaventura ha parlato anche del rapporto con Gennaro Gattuso. Ecco quanto raccontato dall'ormai ex centrocampista del Milan:

"Somiglia a Mihajlovic. Mi ha fatto sentire importante e io gli ho dato l’anima, dimostrandogli che di me poteva fidarsi. Ma non è stato tutto rose e fiori. Una volta non volevamo andare in ritiro ed è finita che ci siamo ritrovati a discutere io e lui, testa contro testa. Mi voleva ammazzare (ride). Ma Rino è così: si incazza tantissimo sul momento ma finisce lì, non è uno che porta rancore".