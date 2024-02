Bologna-Verona 2-0, Thiago Motta vince ancora: quarto posto a +12 sul Napoli

Serie A, si è concluso il primo anticipo della 26esima giornata di campionato con Bologna-Verona allo stadio Dall'Ara.

La partita è finita sul risultato di 2-0 per il Bologna con i gol di Fabbian al 27' del primo tempo e il raddoppio di Freuler al minuto 65 della ripresa. È la tredicesima vittoria in campionato per il Bologna che così vola al quarto posto in classifica con 48 punti, +12 sul Napoli nono a 36 punti.

Classifica Serie A

Nella prossima giornata il Bologna sfiderà l'Atalanta nello scontro diretto per un posto in Champions League.

Come fa notare Opta, il Bologna ha vinto 13 delle prime 26 gare di un campionato di Serie A per la seconda volta negli ultimi 57 anni, dopo il 2001-02. Inoltre, è la prima volta dal maggio del 1967 che il Bologna vince 5 partite consecutive in Serie A.