Biglietti Hellas Verona-Napoli Settore Ospiti: prezzi e dove acquistarli

Biglietti Hellas-Verona Napoli per la prima giornata del calendario di Serie A. Si giocherà lunedì 15 agosto alle ore 18:30. Intanto, arriva l'annuncio riguardo i biglietti in vendita per Hellas Verona Napoli del Settore Ospiti.

Biglietti Hellas Verona-Napoli Settore Ospiti: prezzi

Napoli - Presto sarà possibile acquistare i biglietti per Hellas Verona Napoli di Serie A che si terrà lunedì 15 agosto alle ore 18:30 al campo Bentegodi di Verona. Sarà possibile acquistare i biglietti Hellas Verona Napoli Settore Ospiti su vivaticket.it. Ancora non sono stati resi noti i prezzi dei tagliandi e il giorno che saranno messi in vendita:

Biglietti Verona-Napoli: prezzi in arrivo

I biglietti saranno disponibili prossimamente nel sito hellasverona.vivaticket.it e vivaticket.it unico sito ufficiale autorizzato per la vendita dei biglietti per le gare casalinghe di Hellas Verona. Si invitano i tifosi a prestare attenzione in quanto l’incauto acquisto, attraverso siti non autorizzati, non potrà essere tutelato in caso di controversie e potrà essere sanzionato secondo la normativa vigente.

Dove vedere Hellas Verona-Napoli