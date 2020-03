Biasin: "Ora tutti devono fare un passo indietro, altrimenti il campionato italiano finisce qui"

Serie A - Fabrizio Biasin è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Dobbiamo aspettarci qualsiasi cosa per le prossime parttie. Abbiamo cambiato tantissime decisioni, continuiamo a cambiare ora dopo ora. Ognuno porta acqua al proprio mulino, non si va avanti così. Adesso o tutti fanno un passo indietro o il campionato finisce qui. Situazione strana e inedita che non trova soluzione in questo momento".