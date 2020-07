Serie A - L’ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Rigore inesistente assegnato alla Roma. L’arbitro ha toccato la palla e il gioco andava fermato. Ci potrebbero essere gli estremi per rigiocare la partita, la Fiorentina potrebbe appellarsi”.