Benevento grandi firme, spunta la pista Khedira: l'acquisto viene quotato anche dalle agenzie di scommesse

Notizie Serie A. Il Benevento punta ad essere protagonista in Serie A la prossima stagione: la squadra campana, neopromossa dalla B, è pronta ad un calciomercato scoppiettante con nomi di spessore. In tal senso uno degli obiettivi dei sanniti potrebbe essere Sami Khedira, centrocampista tedesco in uscita dalla Juventus: il giocatore vorrebbe restare in Italia ed essere ancora protagonista ed il Benevento potrebbe diventare la soluzione giusta. Al momento si tratta solo di rumors che hanno però ingolosito gli scommettitori: diverse agenzie, infatti, hanno iniziato a quotare l'affare.