Balotelli si sfoga con i suoi follower: "Basta chiedermelo, mi sono sempre allenato" [VIDEO]

Ultime notizie Serie A. Mario Balotelli si sfoga sui suoi social e risponde alle domande dei suoi follower. L'attaccante del Brescia tuona:

"Basta chiedermelo! Mi sono sempre allenato e continuo a farlo. Inutile che continuate a farmi questa domanda, venite al centro sportivo e controllate se è vero".

Il riferimento polemico è chiaramente alle voci di questi giorni: l'attaccante del Brescia è stato accusato dalla stampa di saltare gli allenamenti. Balotelli è in rottura con Cellino e il club, ma le smentite non sono servite a nulla: così il giocatore ha deciso di metterci la faccia e rivolgersi direttamente ai tifosi per chiarire la questione.

Balotelli Brescia

Guarda il video in allegato!