Baiano: "Gattuso si fida più di Ospina, manderei Meret a giocare altrove. La Juve non ha avuto pazienza con Sarri"

Ciccio Baiano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Gattuso si fida più di Ospina, ha giocato lui le partite più importanti. Meret buon portiere, ma ha sbagliato due partite e ha pagato. Se Ospina deve continuare a fare il titolare allora io manderei Meret a giocare in prestito. Non hanno avuto pazienza con Sarri. Non puoi pretendere dall’allenatore che in un anno cambi tutto. Nemmeno Guardiola in una stagione cambia tutto".