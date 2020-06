Auriemma contro l'algoritmo: "Ma come fanno a pensare cose del genere? In caso di nuovo stop niente scudetto" [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. Raffaele Auriemma, attraverso il proprio canale Youtube, ha detto la sua sull'ormai famoso algoritmo che potrebbe decidere l'esito del campionato di Serie A:

“La mia sensazione è che il campionato possa effettivamente arrivare fino alla fine, la sicurezza a questi livelli è massima. Nel caso però il campionato dovesse fermarsi di nuovo, credo che l'ipotesi playoff sia inaccettabile perchè cambiare le regole in corsa non ha senso. Qualora neanche questo bastasse si profilerebbe anche un piano C: quello degli algoritmi, ovverto dei calcoli statistici. Ma mi domando sulla base di che cosa verrebbe calcolato l’algoritmo che il presidente Gravina ci ha prospettato nel piano C? Quindi una squadra potrebbe diventare campione d’Italia anche se non è al primo posto? Come immaginano che queste cose possano essere accettate dalle società e dal pubblico? Ma queste cose qui come fanno a pensarle..."