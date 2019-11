Serie A - Fallo di mano di Emre Can in Atalanta-Juventus. Durante il match Atalanta-Juventus, sull'1-1 l'arbitro Rocchi viene richiamato dal Var per un tocco di mano di Emre Can in area di rigore sul cross di Hateboer. L'arbitro però lascia proseguire il gioco, giudicando il braccio largo di Emre Can un tocco involontario, visto che la palla in precedenza era stata colpita dallo stesso Emre Can con una gamba.

