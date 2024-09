Atalanta-Como non inizia! Diluvia su Bergamo, partita a rischio rinvio

Forte temporale su Bergamo, a rischio rinvio la partita Atalanta-Como di Serie A, ultimo posticipo della quinta giornata del campionato di calcio italiano.

Il match era in programma per le 20:45 ma dopo un primo sopralluogo sul campo da parte degli arbitri si è deciso di far slittare il fischio d'inizio nella speranza che le condizioni del terreno di gioco migliorassero.

Al momento però continua a piovere. Il prossimo sopralluogo è previsto per le 21:15, altrimenti la partita rischia seriamente di essere rinviata per impraticabilità del campo.