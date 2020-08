Serie A - Caso Josip Ilicic. In queste ultime settimane, i quotidiani italiani, hanno giustificato l'assenza del calciatore dell'Atalanta dal campo come problemi depressivi a causa delle liti con la moglie. Intanto, il calciatore è in Slovenia e ha pubblicato la riposta social a queste voci. Immortalato su Instagram con la moglie e con le mani in volto, volendo chiaramente zittire tutti riguardo le continue voci fuori luogo.

