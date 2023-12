Allegri vs Mazzarri: è la 16ª volta ma è il primo Juve-Napoli: i precedenti

Ultime notizie Serie A - 16ª sfida fra i due allenatori toscani che si sono affrontati la prima volta 15 anni fa, Allegri vs Mazzarri. Poi diversi derby, sia a Milano che a Torino, ma mai in un Juventus-Napoli. Il bilancio dei precedenti è a favore del bianconero, vediamoli in grafica:

"Entrambi diventati molto grandi come allenatori rispetto alle carriere da calciatori. Per il primo faccia a faccia sulle panchine bisogna tornare al novembre 2008. Allegri guida il Cagliari da pochi mesi, Mazzarri è l’allenatore della Sampdoria con Bellucci e Cassano in attacco. Vincerà Allegri, grazie a un gol di Jeda. Sono invece 6 le sfide tra Milan e Napoli, con due successi per l’attuale allenatore della Juve e uno per chi oggi guida di nuovo il Napoli. Ma Allegri contro Mazzarri vuole dire – anche - derby. Sia di Milano, vinto dall’Inter di Mazzarri nel 2013 grazie al gol di Palacio, sia per le più recenti sfide tra Toro e Juve. Tre in tutto, con due vittorie di Allegri e un pareggio.