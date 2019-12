Allegri: "La tattica e gli schemi in Italia sono tutte putt***te! I campioni come Ronaldo e Dybala vanno lasciati liberi di inventare"

Ultimissime calcio Napoli- Massimiliano Allegri si racconta. in un'intervista concessa ad 'ESPN', svelando le proprie idee senza lesinare qualche critica verso il calcio italiano.

"In Italia la tattica, gli schemi, sono tutte puttanate. Il calcio è arte e gli artisti sono i grandi campioni, non devi insegnare niente, li devi ammirare e metterli nelle migliori condizioni di fare bene. È bello quando vedo un grandissimo campione fare grandi giocate. Io in panchina sono spettatore di uno che fa spettacolo che è il giocatore.

"Quando la palla arriva ai Ronaldo, ai Dybala, ai Ronaldinho, Seedorf o Pirlo io devo mettere in condizione gli altri di far arrivare la palla a questi ma poi quando loro hanno la palla decidono loro cosa fare, qual è la scelta migliore. Una mega puttanata, una delle più grandi puttanate che abbia mai sentito dire è che l’allenatore deve vedere la partita dalla tribuna. L’allenatore deve stare in panchina, deve respirare la partita. Non senti pestare il campo, non guardi i giocatori in faccia. Ci sono giocatori che li guardi in faccia e l’allenatore deve capire che è il momento di cambiarlo, di dirgli una parola di sostegno o spronarlo. Se non sei lì come fai? Sei solo capace di telefonare col telefonino e dire: ‘cambio’, come il tifoso. In campo la percezione è diversa. Ora il calcio è diventata una scienza, allora l’allenatore può andare al cinema.