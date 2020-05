AIC, il vicepresidente Calcagno: "Pericolo infortuni contenuto, ma comprimere tanto il calendario è pericoloso. Contratti in scadenza? Arrivate direttive FIFA"

Ultime notizie calcio. Umberto Calcagno, vicepresidente assocalciatori, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato dal CalcioNapoli24.it:

“Per il momento il numero degli infortuni è contenuto, però è chiaro che comprimere così tanto il calendario in un periodo dell’anno particolarmente caldo potrebbe comportare qualche problemino. Infortuni Bundesliga? Ce lo siamo già detto in passato, è normale che questo avvenga perché siamo di fronte ad un’anomalia rispetto alla situazione standard alla quale siamo abituati”.



Sui contratti in scadenza: “Abbiamo tutti ben presente che nessuno potrà decidere qualcosa sui contratti dei singoli avanzando trattative privatistiche, sono arrivate anche direttive dalla FIFA in tal senso".

Sull'ipotesi playoff: "La volontà è quella di terminare con tutte le partite del calendario, se poi dovesse capitare qualcosa che non si può prevedere allora si prenderà un decisione sui playoff oppure cristallizzare la classifica. Noi stiamo lavorando sette giorni su sette per permettere al campionato di terminare come di consueto".