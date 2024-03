Accostato al Napoli, Tudor può tornare in Italia: ci pensano due club di Serie A

Notizie calcio. Igor Tudor è stato molto vicino al Napoli in questa stagione: l'ex Verona era tra i candidati principali a sostituire Garcia sulla panchina azzurra, prima di essere superato da Walter Mazzarri nelle gerarchie di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, due club su Tudor

Secondo Tuttosport, però, Tudor potrebbe presto tornare in Italia. Su di lui c'è il Torino che sta valutando con attenzione il futuro di Juric: i match contro Fiorentina, Napoli e Udinese potrebbero essere decisivi per la panchina dei granata, che come prima opzione in caso di addio punterebbero proprio su Tudor.

Sull'ex Marsiglia, però, ci sono anche gli occhi del Bologna che potrebbe salutare Thiago Motta. Tra le alternative per il Torino spuntano Raffaele Palladino del Monza, lo svincolato Rino Gattuso e Paolo Vanoli del Venezia.