Abbonamenti Salernitana 2022/23, prezzi e dettagli: curve a 340€

Notizie calcio. La Salernitana ha ufficialmente lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023. Dal 4 al 10 luglio sarà riservata una prelazione d'acquisto ai possessori di Granata Card e ai 3000 tifosi che hanno sottoscritto il mini-abbonamento sul finire dello scorso campionato. La vendita liberà partirà l'11 luglio e sarà possibile acquistare il voucher fino al 12 agosto. L'abbonamento vale per 19 partite e, quindi, per l'intera stagione.

Salernitana abbonamento 2022/23 prezzo

Salernitana abbonamenti 2022/23, prezzi e dettagli

Di seguito tutte le info su prezzi e dettagli abbonamenti Salernitana calcio 2022/23:

Curve: 340 euro

Distinti: 570 euro (intero) – 340 euro (donne, under 14 e over 65);

Tribuna Azzurra: 665 euro (intero); 380 euro (donne, under 14 e over 65);

Tribuna Verde: 885 euro (intero); 475 euro (donne, under 14 e over 65);

Tribuna Rossa: 1235 euro (intero); 665 euro (donne, under 14 e over 65);

Come detto la Salernitana ha previsto anche una scontistica per le famiglie: l'abbonamento family, valido esclusivamente per il settore Distinti, potrà essere acquistato dal 4 al 30 luglio.

ABBONAMENTI FAMILY (valido solo per il settore Distinti)

INTERO: 570 euro;

RIDOTTO: 340 euro;

FAMILY: 305 euro

La formula è riservata ad un nucleo familiare di almeno tre persone (1 genitore e due figli o 2 genitori ed un figlio). Sarà possibile per ciascun nucleo familiare sottoscrivere l'abbonamento per un genitore a prezzo intero (ridotto se donna) e per i figli a prezzo family.