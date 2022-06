Una rimonta che sembrava impossibile, il Napoli Futsal al tavolo delle prime 4 d'Italia

Lo chiamano calcio a 5. Cinque come i minuti che mancavano nella sfida decisiva per accedere alla semifinale scudetto. Cinque come le dita di una mano che si sono stretta a pugno quando Coelho prima Fortino poi, hanno completato una rimonta che sembrava impossibile. Il Napoli Futsal, neopromosso nella massima serie, potrà sedersi al tavolo delle prime quattro d'Italia e giocarsi le sue chance per il tricolore.

Al triplice fischio, il Palacercola è esploso. Eh si, perché il Napoli Futsal , si allena e gioca in quel di Cercola, un gran bell'impianto, nulla da eccepire. Peccato però perché bello sarebbe che la compagine napoletana, nata da un'idea del Presidente Serafino Perugino, potesse giocare in città. Purtroppo il prefabbricato Palabarbuto pare non sia adatto allo scopo. Doveva essere una soluzione tampone in attesa che il mitico Palargento fosse ristrutturato. Come spesso accade da queste parti, la soluzione tampone è divenuta definitiva e del Palargento ormai se ne possono ammirare le rovine come se si trattasse di antiche costruzioni cartaginesi.

Ma il presidente Perugino non si è perso d'animo. Ha messo su un roster di altissimo livello e i risultati non potevano non arrivare. Perché dietro ogni vittoria c'è sempre il lavoro di una grande società. E se il presidente è il primo tifoso della sua squadra, tutto è più facile e sicuramente più bello.

Sabato prossimo gara d'andata in quel di Pesaro. La finalissima è meno lontana. Che il sogno continui.

Stefano Napolitano