Ostigard da Olimpiadi, guardate dove arriva col colpo di testa! | VIDEO CN24

Leo Ostigard tra i protagonisti della sessione d’allenamento mattutina della SSC Napoli a Castel di Sangro. Il difensore norvegese, oltre ad aver fatto il suo dovere in fase difensiva, ha segnato un gran gol di testa con una elevazione degna di Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto.

Nella seduta mattutina di allenamento del Napoli a Castel di Sangro, con un bagno di tifosi che ha riempito le due curve ed i Distinti dello stadio Patini: prima attivazione atletica per la squadra di Garcia, poi partitelle a campo ridotto con gol vittoria di Diego Demme. A bordocampo il presidente De Laurentiis, Gollini non si è allenato per uno stato influenzale. Zedadka, Saco, Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Per Osimhen lavoro personalizzato in palestra.

Programma allenamenti e amichevoli ritiro Napoli Castel di Sangro

Il Napoli sarà in ritiro a Castel di Sangro dal 28 luglio all’11 agosto 2023, con quattro amichevoli da disputare contro i turchi dell’Hatayspor, gli spagnoli del Girona, i tedeschi dell’Augsburg e i ciprioti dell’Apollon Limassol. Di seguito il programma degli allenamenti che saranno anche trasmessi in diretta da CN24: