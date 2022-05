IL GIORNO DOPO Torino-Napoli: i mancati ricambi in alcuni ruoli, la magra consolazione ed il furor di popolo che spinge Spalletti

Il giorno dopo Torino - Napoli. Gli azzurri, dopo l'inopinata sconfitta di Empoli, hanno ripreso a volare. Spinto in squadra a furor di popolo, il mister si è finalmente convinto a schierare Mertens in coppia con Osimhen. E ieri, il belga, dopo la doppietta contro il Sassuolo, si è procurato anche un calcio di rigore. Peccato che Insigne l'abbia sprecato. Ci ha poi pensato Fabian Ruiz a siglare il goal partita e a blindare o quasi la terza posizione. Magra consolazione per una stagione che avrebbe potuto regalare ben altre soddisfazioni.

Il giorno dopo Torino - Napoli. Purtroppo, nel momento topico della stagione, qualche infortunio, quello di Di Lorenzo su tutti, considerato che di fatto il nazionale non ha ricambi, ma anche quello di Ospina, Meret sarà anche il portiere del futuro, ma al Napoli ne occorreva uno per il presente, me hanno condizionato il rendimento. Sotto tono anche le prestazioni di Fabian e di qualche altro elemento. E questo ci può stare. Peccato che chi è stato chiamato a sostituirli non abbia assolutamente reso.

Il giorno dopo Torino - Napoli. Resta il rammarico per quello che si sarebbe potuto fare. Molto probabilmente anche qualche scelta non proprio indovinata del mister ha contribuito al mancato raggiungimento dell'obiettivo. Ma ormai è andata. Si spera, come al solito, che certi errori servano da esperienza e che non si ripetano più. Non si è certo persa la possibilità di lottare fino alla fine per mancanza di mentalità. Ma per errori dei singoli e di qualche scelta sbagliata.

Stefano Napolitano

