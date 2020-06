Il giorno dopo Napoli-Spal...Il gigante, il soldatino e Callejon da trattenere anche dietro la scrivania

Il giorno dopo Napoli – Spal. Prosegue la marcia degli azzurri. Ieri sera, quinta vittoria consecutiva, tre goal e quatto capitani. Dal trascinatore Insigne, allo stakanovista Callejon, passando per il gigante Koulibaly fino al soldatino Hysaj che, avrà anche i suoi limiti tecnici, ma corre e suda come pochi.

Il giorno dopo Napoli – Spal. La apre Ciro Mertens magistralmente servito da Fabianz Ruiz. Nel goal del belga, c’è gran parte del suo immenso repertorio: attacco della profondità con i tempi giusti, uno sguardo al portiere in uscita e la tecnica per superarlo con un lob. Il raddoppio è di Callejon, stop orientato da campione vero e palla nell’angolo. Il tutto molto difficile, ma il tutto eseguito dallo spagnolo con una semplicità disarmante. Rete numero 81 del suo settennato napoletano. Prima di lasciarlo andare via, bisognerebbe pensarci 81 volte più sette, il suo numero di maglia. Serietà e professionalità sempre e comunque messe al servizio della squadra. Mai una parola fuori posto. Un’intelligenza tattica fuori dal comune. Ne sono cambiati di allenatori, ma per lui sempre una maglia da titolare. Un motivo ci sarà. Uno così andrebbe trattenuto a vita. Darebbe il suo contributo anche da dietro una scrivania. La gara la chiude Younes appena entrato, anche lui servito da Fabian Ruiz con un millimetrico lancio.

Il giorno dopo Napoli – Spal. Come anticipato da Gattuso, spazio per tutti. Maglia da titolare anche per Lobotka. Lo slovacco non si lascia sfuggire l’opportunità e disimpegna alla grande. Riesce sempre ad essere in zona palla, gioca un calcio semplice e pulito che permette al pallone di girare velocemente. Ancora acerbo Elmas, alterna giocate ottime, suo ieri sera l’assist per Callejon, ad altre un pochino meno. Delle geometrie del primo e del dinamismo del secondo, sicuramente ne ha giovato Fabian Ruiz che con il suo sinistro si è messo a dipingere calcio nella trequarti avversaria. In crescendo questo suo finale di stagione.

Il giorno dopo Napoli – Spal. La girandola dei cambi, non ha interessato i tre piccoletti d’attacco: Mertens, Callejon e Insigne. I primi due sono andati segno, superando il muro dei 200 goal nei loro sette anni a Napoli. A dire il vero, a rete è andato anche Insigne, goal annullato per un improbabile fuorigioco di Mertens autore dell’assist. Peccato che l’abbiano potuto vedere solo i direttori di gara. Al pubblico pagante da casa, non è stato mostrato, quindi molto probabilmente non c’era. Il capitano l’avrebbe meritata questa soddisfazione. Da quando è ripresa la stagione, è sicuramente il vero trascinatore della squadra.

Il giorno dopo Napoli – Spal. I numeri raccontano di una squadra che, con l’arrivo di Gattuso ha ritrovato anima, gambe e risultati. Nel girone di ritorno, gli azzurri sono secondi. I numeri sciagurati, sono stati quelli di inizio stagione che hanno finito per compromettere il cammino di questa squadra in un torneo che avrebbe potuto riservare ben altre soddisfazioni. Giovedì gli azzurri proveranno ad accorciare sull’Atalanta. Dodici punti di distacco, considerato il valore delle rispettive rose, appaiono davvero tanti.