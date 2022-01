IL GIORNO DOPO Napoli-Sampdoria: l'attaccante paonazzo, la competizione da onorare e la mossa di Spalletti

Il giorno dopo Napoli - Sampdoria. Dopo la bella prova di Torino, gli azzurri si ripetono al Maradona. Malgrado le assenze che continuano a decimare la rosa, ieri si sono aggiunti Zielinski e Insigne, la gara del capitano è durata una mezz'ora, il Napoli ha sfoderato un'altra bella prova di personalità, organizzazione e spirito di abnegazione. E per i doriani, apparsi onestamente davvero poca roba, non c'è stata storia. Gli uomini di Spalletti hanno dominato in lungo e in largo, non concedendo assolutamente nulla agli avversari. Ospina è stato uno spettatore non pagate dell’ottima prova dei suoi compagni.

Il giorno dopo Napoli - Sampdoria. Dopo un goal annullato per millimetrico fuorigioco di Juan Jesus, ci è voluta una prodezza di Petagna per sbloccare la contesa. L’ex attaccante di Spal e Atalanta si è prodotto in un numero di alta scuola e con una rovesciata, ha piazzato il pallone all’incrocio dei pali. Il giusto premio per un giocatore che, consapevole dei propri limiti tecnici, mette sempre e comunque sul piatto tutto l’impegno possibile e, anche ieri, non si è risparmiato fino all’ultimo secondo dell’ultimo minuto di recupero. Al triplice fischio, è stato pescato dalle telecamere: era stravolto dalla fatica con il viso paonazzo.

Il giorno dopo Napoli - Sampdoria. Malgrado le tante assenze, gli azzurri hanno ormai un’identità di gioco. Bravi i sostituti che si sono fatti trovare pronti. Ancora più bravo Spalletti che li ha sempre tenuti in grande considerazione facendoli sentire parte integrante di un progetto tattico che tutti i componenti della rosa, hanno pienamente sposato. Menzione a parte, merita Ghoulam. Lo sfortunatissimo terzino franco algerino, ha subito infortuni durissimi, in molti avrebbero gettato la spugna e pensato seriamente al ritiro. Lui no. Lui, non si è mai arreso. Forza di volontà, lavoro e sacrificio e si è rimesso praticamente in piedi. Dopo la bella prova di Torino, anche ieri si è distinto. Il piede educato e i tempi di inserimento sono quelli di sempre. Latita un pochino la condizione, ma è sicuramente sulla buona strada. Complimenti al ragazzo, perché è una sua vittoria e se la merita tutta.

Il giorno dopo Napoli - Sampdoria. Giovedì si torna in campo per la Coppa Italia, una competizione da onorare e poi, lunedì in campo a Bologna. Agli azzurri serve una striscia di vittorie per restare agganciati al gruppo delle prime, in attesa del rientro di tutti i titolari. E giocarsi una primavera azzurra.

Stefano Napolitano