Il giorno dopo Milan–Napoli: la scelta incomprensibile di Mazzarri e la grande assenza che pesa

Il giorno dopo Milan – Napoli. Ancora una sconfitta per gli azzurri. Capitolano a Milano contro una formazione che ieri ha fatto davvero poco per portarsi a casa l’intera posta. Evidentemente, il Napoli, ha fatto ancora meno. Anche se, voglia e determinazione, non sono affatto mancate. Si torna a tre dietro, non si capisce per quale recondito motivo. Mazzocchi finisce a sinistra e ciò malgrado, sembra avere un altro passo e altra gamba rispetto ai compagni. Di Lorenzo, quinto di destra, dopo anni di scorribande sulla sua fascia di competenza, arranca, comprensibile. L’inizio è promettente e di personalità. La nuova posizione di Kvaratskhelia che svaria su tutto il fronte d’attacco, crea problemi agli avversari. Su un suo traversone, Simeone attacca molto bene il primo palo, peccato non sia fortunato nella conclusione.



Il giorno dopo Milan – Napoli. Alla prima disattenzione difensiva, gli azzurri vanno sotto. La reazione è inesistente o quasi. Nella ripresa si torna a quattro dietro e Politano ritrova il suo posto a destra. Proprio dall’ex sassuolo partono le iniziative più pericolose. Nel finale Mazzarri getta nella mischia tutti gli attaccanti a disposizione. Non si capisce perché abbia tirato fuori Simeone, l’unico abile nel gioco aereo. Da sempre, gli assalti finali prevedono traversoni e palloni alti nell’aerea avversaria.



Il giorno dopo Milan – Napoli. Lo sforzo finale non produce risultati. Azzurri anche sfortunati quando il pallone deviato da Simic si stampa sul palo. Troppi elementi appaiono stanchi. I cambi modulo in continuazione non aiutano. Di contro la nuova posizione di Kvaratskhelia pare aiuti anche il ragazzo. Efficace la linea alta della difesa che non ha quasi mai permesso al Milan di ripartire in contropiede. Ma è ancora troppo poco per sognare scalate in classifica e voli pindarici. Il Napoli segna poco. Questa volta Simeone e Raspadori non hanno approfittato alla grande dell’assenza di Osimhen. L’attaccante nigeriano rientrerà a Napoli in settimana. A lui ci si aggrappa per continuare a sognare un posto Champions.







Stefano Napolitano