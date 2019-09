Il giorno dopo...Lecce–Napoli: la giostra del gol di Nando ed il rammarico guardando la classifica

Il giorno dopo Lecce – Napoli. In Puglia, sulla via del mare, gli azzurri calano il secondo poker esterno della stagione e dal caldo Cilento tornano con tre preziosissimi punti. Dopo la magica notte contro il Liverpool, il rischio di un calo di concentrazione c’era eccome. Ancelotti rivoluzione l’undici della notte da leoni contro i Reds e ne cambia ben otto. Tra gli altri, si rivedono Milik e Ospina. Il polacco inciderà poco, il numero uno colombiano sarà poco impegnato ma sfodererà una gran parata su tiro dalla distanza. Peccato che poi si metterà ad inseguire pallone ed avversari nell’area di rigore e regalerà un penalty agli uomini di Liverani.

Il giorno dopo Lecce – Napoli. La giostra del goal è aperta e chiusa da Llorente bravo in occasione del primo goal a piazzarla con la freddezza del centravanti navigato e al posto giusto, nel momento giusto, in occasione della sua doppietta personale. Lo spagnolo, arrivato tra lo scettiscismo generale, al momento ha iniziato la stagione da protagonista assoluto, nel mezzo il doppio rigore di Insigne e la perla di Fabian Ruiz.

Il giorno dopo Lecce – Napoli. Terza vittoria in quattro gare per gli uomini di Ancelotti. Ottimo bottino se si considera che gli azzurri hanno disputato tre gare lontano dal San Paolo. Miglior attacco del campionato e ieri per Mertens zero minuti. E il belga è in una condizione tale che non segna solo quando non gioca. Di queste prime quattro partite resta solo il rammarico per il punto sfumato via all’ultimo secondo contro la Juventus. Sono bastate solo quattro giornate, e la classifica già inizia a prendere forma. Nessuna sorpresa: le formazioni più attrezzate già guardano tutte dall’alto in basso. Ieri il Napoli è passato in scioltezza in quel di Lecce. Dove inizino gli indubbi meriti del Napoli e i demeriti dei salentini, è relativo. Se si hanno ambizioni queste partite vanno vinte senza se e senza ma.

Il giorno dopo Lecce – Napoli. E’ già l’antivigilia del prossimo impegno di campionato. Gli azzurri sono attesi da un doppio impegno casalingo. Due formazioni alla portata, Cagliari e Brescia, che potrebbero ulteriormente rinforzare e rendere importante la classifica. Non mancheranno le rotazioni. Negli ultimi anni ci sono sempre sono sempre state. Ma è fuor di dubbio che la qualità della rosa sia migliorata di non poco. Prima si era quasi costretti a dare spazio ad elementi quali Fideleff e Vargas. Oggi gli Elmas e i Llorente non fanno assolutamente rimpiangere i titolari. E le stagioni importanti si costruiscono in questa maniera. Salvo poche eccezioni, magari la spina dorsale della squadra, non devono esistere titolari. Tutti coinvolti e, ovviamente, tutti all’altezza. Da questo punto di vista, Ancelotti, è una garanzia. Ha sempre gestito rose importanti. E quella del Napoli, almeno da questo breve scorcio di stagione, ha dimostrato di esserlo.