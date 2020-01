Il Napoli del decennio: dal 2010 al 2019, i quattordici record storici battuti dagli azzurri

Maggior numero di vittorie in campionato: 28 (2017-18) Maggior numero di pareggi in campionato: 20 squadre: 14 (2009-10) Minor numero di pareggi in campionato: 20 squadre: 7 (2010-11) Minor numero di sconfitte in campionato: 20 squadre: 3 (2017-18) Maggior numero di vittorie in casa: 20 squadre: 16 (2015-16) Minor numero di vittorie in casa: 20 squadre: 9 (2009-10) Maggior numero di vittorie in trasferta: 20 squadre: 14 (2017-18) Maggior numero di pareggi in casa: 20 squadre: 8 (2009-10) Maggior numero di pareggi in trasferta: 20 squadre: 7 (2011-12) Minor numero di sconfitte in casa: 20 squadre: 0 (2015-16) Minor numero di sconfitte in trasferta: 20 squadre: 1 (2017-18) Maggior numero di vittorie iniziali consecutive: 8 (2017-18) •Maggior numero di vittorie consecutive: 10 (2017-18) Vittoria più larga in trasferta: 4 febbraio 2017: Bologna-Napoli 1-7 (2016-17)