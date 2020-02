Giovani talenti nel mondo - Stevanovic del Partizan, il predecessore di Vlahovic e quel post sull'Italia che poi fu cancellato [VIDEO]

Le partite giocate all'estremo del tatticismo sono spesso risolte da una giocata di un fuoriclasse, un esempio clamoroso è l'ultima giornata di campionato contro il Cagliari risolta da una magia di Dries Mertens. A questa categoria di giocatori appartiene il giovane talento del Partizan, Filip Stevanovic. Nasce il 25/9/2002 ad Arilje e inizia la sua vita calcistica al Vranic, dove verrà prelevato, giovanissimo, dal suo attuale team. Gioca sottoquota in tutte le giovanili bianconere, e di pari passo frequenta tutte le selezioni della nazionale serba che oggi lo vede nell'Under 21 con cui non è però ancora sceso in campo in match ufficiali. Il Partizan negli ultimi anni ha dimostrato una grande attenzione per il settore giovanile, sfornando ottimi talenti, tra gli ultimi Svetozar Markovic passato all'Olympiakos e il viola Dusan Vlaohovic che Filip precede nella speciale classifica degli esordienti più giovani della storia del club.

LE CARATTERISTICHE - Stevanovic è di quei giocatori che alimentano la passione per questo sport. Viene utilizzato molto da esterno d'attacco a sinistra ma ha dimostrato di saper giocare da trequartista o a destra, quando utilizzato in quelle posizioni. Dotato di tecnica sopraffina, con i suoi dribbling taglia intere linee di campo avversarie, andando a fare benedire gli schemi avversari. Usa in ugual modo entrambi i piedi al tiro e al cross, caratteristiche che ne rendono davvero complicata la marcatura. Il serbo Stevanovic e il ceco Hlozek dello Sparta Praga sono indubbiamente le due nuove stelle dell'Est, entrambi cercati da club importanti. In un post di fine gennaio su Instagram Stevanovic parlava del mare e dello stivale..post poi cancellato, o magari solo rinviato perché il giovane non potrà approdare in Italia prima dei 18 anni, cioè prima della prossima sessione invernale.

