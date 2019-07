Giovani talenti nel mondo - Scopriamo i nuovi Fabian: uno ce l'ha il Feyenoord, l'altro è in casa Liverpool

Presentato qualche giorno fa Elif Elmas , ultimo arrivato in casa Napoli, il centrocampista moderno stile Fabian Ruiz di cui parlava mister Ancelotti . Il colpo è di quelli sensazionali. Sono 18 i milioni versati per il talento macedone classe '99, un giocatore molto dotato tecnicamente, veloce di pensiero, dinamico sia nei recuperi difensivi che nelle sgroppate palle al piede. Tra i centrocampisti in rosa è probabilmente quello con maggior senso della posizione in tutte tre le zone centrali del campo e può essere schierato indifferentemente da regista, mediano, mezz’ala o trequartista. Complimenti dunque a tutto lo staff dell' Ssc Napoli, che sottotraccia ha arricchito la rosa con un'altra perla. Andiamo a vedere in proiezione futura, chi potrebbero essere i prossimi “nuovi Fabian”: Billy Gilmour 11/06/2001 (SCO) 1,75m vdm 8mln. Ne abbiamo parlato a gennaio paragonandolo a Frankie Lampard , la sorte ha voluto che per il post Sarri la dirigenza del Chelsea scegliesse proprio l’ex campione inglese come suo nuovo allenatore. Rimangono quindi due possibilità, cioè prenderlo ora prima che Frankie se ne innamori calcisticamente, o lasciarlo al Chelsea e far si che diventi tra le rivelazioni 2001 della prossima Premier League. Non potrebbe essere altrimenti per un giocatore che fa il regista alla Pirlo , si lancia negli spazi alla Hamsik e calcia e difende proprio come l'idolo dei blues.

Ludovit Reis 01/06/2000 (NED) 1,78m vdm 5mln. Il grande clamore per alcuni giovani fenomeni dell’ Ajax arrivata in semifinale di Champions, come De Ligt , Van de Beek e de Jong , hanno cosparso d'ombra altri importanti giovani talenti del calcio olandese. Ma il Barcellona viaggia con i fari ben accesi, e dopo aver preso per 70mlm il numero 21 dei lancieri, ha bussato alla porta del Groningen , portando a casa per solo 3,2mln quello che sarà il suo principale antagonista in nazionale. Reis è infatti principalmente un organizzatore di gioco, più focalizzato sulla gestione e sul recupero del pallone. Tuttavia per qualità tecniche e visione degli spazi, risulta funzionale anche in proiezione offensiva.

Curtis Jones 30/01/2001 (ENG) 1,82m vdm 10mln. Utilizzabile nel doppio mediano, mezz'ala naturale, a suo agio da trequartista sia centrale che sugli esterni, questo immenso talento inglese è qualitativamente uno dei più importanti d’Europa. Quest’inverno in maniera forse un po’ azzardata ne abbiamo parlato come l’unico che riesca a ricordare vagamente un fuoriclasse come Zinedine Zidane , dopo 7 mesi l’opinione non è affatto cambiata. Le movenze nel portare palla, la sua ottima visione di gioco e la buona quantità di tricks fanno immaginare un solo risvolto, un futuro stellare. Il Liverpool oltre ad essere la squadra campione d’Europa, ha ad oggi un ingorgo di giovani fenomeni, oltre a Jones si trovano in rosa Harry Wilson , Rhian Brewster , Ben Woodburn , Sepp Van der Berg e Ryan Kent . Chissà che non sia il caso di andare in terra inglese a dirigere un po’ di traffico sportivo.

Wouter Burger 16/02/2001 (NED) 1,90m vdm 7mln. È il primo che abbiamo descritto come nuovo Fabian in passato. Sia per statura che per personalità che per movenze il giovane olandese del Feyenoord è quello oltre che concettualmente, fisicamente più simile al nostro fuoriclasse spagnolo. Dotato di una grande applicazione tattica, nonostante un passo non da velocista, il suo ottimo senso della posizione e una buona dose di tecnica gli consentono di navigare tra le linee centrali pronto a fare gioco o a colpire a rimorchio fuori e dentro l’area. Abile a fare sportellate sui calci da fermo. A fine febbraio riceve il primo contratto professionistico, ed è fresco vincitore degli europei Under 17 contro la compagine italiana. Dovrebbe essere l’anno dell’affermazione in prima squadra.

James Garner 13/03/2001 (ENG) 1,83m vdm 7mln. Qui ci troviamo di fronte ad un combattente che da il suo meglio nel pressing basso e alto, determinato quanto Allan , è molto abile a lanciarsi bene negli spazi e leggere le giocate sia nelle conclusioni che negli anticipi. Da il suo meglio in mediana e da mezz’ala, ed è quel tipo di giocatore che vorresti affianco al brasiliano, soprattutto in partite dove si debba recuperare il risultato, in modo da lasciare le briglie sciolte al resto della squadra. Solido ed efficace nel fraseggio e nel passaggio determinante, avrebbe bisogno di confrontarsi già in un campionato importante.

