FLASHBACK...su Napoli-Bologna: dalle prima sfide ai giorni nostri, quando ci si giocava lo scudetto

Ultime SSC Napoli, rivivi Napoli-Bologna negli anni

La gara numero 14 del campionato di Serie A vedrà lo scontro allo Stadio San Paolo tra il Napoli di Carlo Ancelotti e il Bologna di mister Sinisa Mihajlovic. Napoli e Bologna si sono affrontate fino a ora in ben 120 gare nel campionato di Serie A: 36 pareggi, 44 vittorie per i partenopei e 40 trionfi per i rossoblù. L’ultima vittoria del Bologna allo Stadio San Paolo di Napoli risale alla stagione 2012-2013, quando vinsero 2-3 grazie ai gol messi a segno da Gabbiadini, Kone e Portanova, mentre l’ultimo trionfo casalingo del Napoli contro i rossoblù risale alla scorsa stagione di campionato, gli azzurri vinsero 3-2. Il risultato più frequente è il pareggio per 1-1, arrivato ben 13 volte.

Le gare tra Napoli e Bologna hanno anche rappresentato sfide di alta classifica con 7 scudetti aggiudicati dai prossimi ospiti del San Paolo e 2 per i padroni di casa. La prima sfida in un campionato di Serie A risale al 27 ottobre 1929: Bologna-Napoli 3-1. Nella stagione 1929-30 Napoli-Bologna finisce 2-1 per gli azzurri. La stagione 1930-1931, il Napoli batte 2-0 il fortissimo Bologna (3° a fine stagione). Nel campionato successivo finisce 1-1 (il Bologna arriverà 2° in classifica alle spalle della Juventus). Nella stagione 1932-33 la sfida del San Paolo finisce 2-1 per gli azzurri, alla fine terzi in classifica a pari punti proprio coi felsinei. Nella stagione 1936-37 il Bologna vince ancora il campionato ed espugna di nuovo Napoli (22 novembre 1936): 0-1. Nell’anno 1937-38 il Napoli interrompe la serie di sconfitte pareggiando 1-1, ma l’anno successivo arriva una delle peggiori sconfitte interne del Napoli: 1-6. E' del 10 novembre 1940 il rocambolesco 4-4. Lo 0-0 della stagione 1962-63 non basta agli azzurri, che retrocedono ancora in B, purtroppo. Dopo 3 anni, nella stagione 1965-66 finisce 1-1. Il Napoli però torna vincente il 19 marzo 1967 col punteggio di 2-1. Nel 1978-79 e nel 1980-81 arrivano 2 vittorie per 2-1 per gli azzurri, intervallate dall’1-1 del 1979-80. L’anno successivo il Bologna retrocede e la sfida torna a giocarsi nella stagione 1988-1989, finisce 3-1 per la squadra di casa. Nel periodo Maradona si sono affrontate solo in Coppa Italia, con gli azzurri vincenti in tutte e due le gare. Le sfide in Serie A tornano dalla stagione 89-90, con il Napoli che vince per 2-0 grazie alle reti di Careca e Baroni. Nel '90-'91 gli azzurri perdono a Bologna per 1-0 ma si rifanno in casa, nella gara finale del torneo, imponendosi con uno spettacolare 3-2 firmato Zola, Careca e Incocciati. Nella stagione '96-'97 il Napoli vince 3-2 grazie ai gol di Caccia, Aglietti e Cruz. Nell’anno 2000-01 arriva un sonoro 1-5 interno (tripletta di Signori) e nel 2008-09 la gara finisce 1-1.

Jorginho

Da segnalare un poker nel 2010-11 con i gol di Maggio, Cavani e doppietta di Hamsik. L’ultimo precedente da segnalare è la goleada per 6-0 rifilata agli emiliani dai ragazzi di Sarri: doppietta di Gabbiadini, tripletta di Mertens e rete di David Lopez, curiosità, era un Napooli in pieno silenzio stampa, come oggi.

