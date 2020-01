Giovani talenti nel mondo - Bozenik dello Zilina, un altro slovacco per il Napoli. Ad Ascoli può nascere il nuovo Jorginho

Ultime mercato Napoli. Il terzo cambio disponibile nella lista Champions era il passo più complicato. Le situazioni contrattuali di Mertens e Callejon, le problematiche fisiche di Ghoulam, ed un solo gettone da spendere per cercare di sistemare gli ultimi dettagli. Lo scenario di questi ultimi giorni lasciava presagire il mancato arrivo di un terzino, dove si cercherà di ovviare ai problemi fisici dell'algerino utilizzando all'occasione uno fra Hysaj e Di Lorenzo sulla sinistra, e chiedendo sforzi extra a Mario Rui. L'acquisto di Matteo Politano dimostra l'intenzione principale della società di recuperare la stagione, mettendo in secondo piano il probabile depauperamento dei 50 milioni spesi in estate per "El Chucky" che potrebbe ritrovarsi ora ad essere la terza scelta a destra e l'alternativa ad Insigne a sinistra. Proviamo ora a fare i nomi di alcuni giovani talenti che a giugno forse potrebbero fare a caso del Napoli.

Da Bozenik a Zenelaj, quanti talenti

Nel ruolo di terzino sinistro si sprecano i 2000 di gran qualità tra cui citiamo Maxim De Cuyper, vdm 1mln, capitano del Brugge Under 19, giocatore grintoso, atleticamente forte, dotato di un gran sinistro con cui sforna cross al millimetro e punizioni al bacio. A centrocampo due giocatori dall'enorme potenziale risultano in scadenza; il primo milita nelle giovanili del Valencia, all'anagrafe Koba Lein Koindredi, vdm 0,2 mln, mezz'ala francese 2001 proveniente dalle giovanili del Lens. Il secondo, Andrei Zenelaj, 2003 albanese, è un regista stile Jorginho che dirige lo spartito dell'Ascoli Under 19 capolista della Primavera 2. Tra gli esterni d'attacco il 2002 inglese Noni Madueke, vdm 0,2mln, militante tra le fila del Psv, è di sicuro tra i più promettenti nel ruolo. Fresco dell'esordio in questo mese nell'Eredivisie, lo seguiamo da molto tempo e potrebbe essere tra i prossimi talenti alla Mpappé o poco meno. Per il ruolo di punta centrale la nostra suggestione è Robert Bozenik '99, vdm 1mln, in forza allo Zilina, nuovo compagno di nazionale di Hamsik e Lobotka, che peraltro ha messo a segno 2 dei 4 goal nelle 8 presenze con la nazionale slovacca proprio grazie agli assist dell'ultimo acquisto in casa Napoli.

