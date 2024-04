Agonia Napoli: fallire dopo aver vinto è peggio, immagine del club ai minimi storici da vent'anni!

Ultime notizie. Empoli-Napoli 1-0, ennesima sconfitta per gli azzurri che ormai dicono addio alle speranze europee.

Oggi il commento del Corriere del Mezzogiorno, che non lascia spazio ad alibi e descrive lo sfacelo del Napoli con una sola parola: "sperpetuo".

"Decima sconfitta in campionato, un’agonia. L’immagine della squadra e del club forse ai minimi da vent’anni, perché fallire dopo aver vinto è più grave che fallire e basta. Significa non saper sopravvivere alla propria gioia. Squadra incapace di tessere un’azione, che alle coppe non pensa e comunque non ha la forza per concepire alcun traguardo".