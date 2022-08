Zanoli: "Napoli merita di vincere trofei come lo scudetto! A Di Lorenzo invidio una cosa, Kim Min-Jae mi ha colpito"

Ritiro Napoli Castel di Sangro - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24.it, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale dell'incontro a Castel di Sangro che vedrà protagonisti in piazza Plebiscito Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Zanoli. I due calciatori del Napoli interverranno dalle 21 sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

Ritiro Castel di Sangro Napoli: incontro Di Lorenzo-Zanoli

Zanoli: "Chi è il punto di riferimento nello spogliatoio? A parte il capitano c'è Mario Rui, Anguissa, Juan Jesus, anche Osimhen seppure sia giovane. Dobbiamo imparare altre cose"

Zanoli: "Il terzino più forte in Europa? A parte Di Lorenzo? Mi piace molto Alexander-Arnold del Liverpool"

Zanoli: "Perchè invidio la mentalità a Di Lorenzo? Devo ancora imparare la sua cattiveria in campo (ride, ndr)"

Zanoli: "Min-Jae Kim? Molto simpatico, un bravo giocatore che mi ha colpito per la prestanza fisica. Tatticamente mi aspettavo qualcosa peggio, in realtà mi ha colpito"

Zanoli: "Tanti giovani nel Napoli? Dobbiamo puntare sempre sui giovani, in Italia si fa sempre più fatica che all'estero. Però è un bene per la società, anche nella rivendita o per altri obiettivi"

Zanoli: "Un bilancio dei ritiri di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro? Molto divertenti, in campo abbiamo lavorato tanto e ci siamo sacrificati per tutto questo tempo a lavorare. Però è il nostro lavoro"

Zanoli: "La Champions League? Non vedo l'ora di sentire la musichetta"

Zanoli: "L'esordio in Serie A? A Udine fu una grande emozione, mi sarebbe piaciuto farlo al Maradona ma poi ho giocato altre partite comunque. Di quelle casalinghe ricordo bene quella con la Fiorentina, al di là del risultato c'erano tanti spettatori e fu una bella emozione"

Zanoli: "Cosa invidio a Di Lorenzo? Forse l'Europeo vinto, in campo sicuramente la mentalità che ha perchè mi manca. Devo imparare ogni giorno di più"

Zanoli: "Obiettivo personale? Dare il massimo in campo e cercare di portare a casa i tre punti. Obiettivo di squadra? La città merita di vincere trofei come lo scudetto"

Zanoli: "Riserva del capitano del Napoli? Per me è una grande emozione ed un privilegio, è un grandissimo giocatore e mi aiuta molto negli allenamenti"

21.19 - Ci siamo, è arrivato il pulmino con Di Lorenzo e Zanoli.

21.01 - Inizia la trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli, i calciatori sono ancora all'Aqua Montis di Rivisondoli.

20.54 - Mancano pochi minuti all'inizio della serata, in attesa dell'arrivo dei giocatori azzurri.

20.35 - Piazza Plebiscito a Castel di Sangro inizia a riempirsi, con le sei file di sedie quasi del tutto occupate da tifosi azzurri.

Ritiro Castel di Sangro Napoli programma

Ritiro Castel di Sangro: il programma

Questo il programma del ritiro del Napoli a CasteldiSangro:

Sabato 23 luglio: allenamento pomeridiano ore 17.30

Domenica 24 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30

Lunedì 25 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 ( a porte chiuse )

) Martedì 26 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Mercoledì 27 luglio: allenamento mattutino ore 10 a porte chiuse , pomeriggio amichevole Napoli-Adana Demirspor allo Stadio Patini alle ore 20.30

, pomeriggio amichevole allo Stadio Patini alle ore 20.30 Giovedì 28 luglio: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 29 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 ( a porte chiuse )

) Sabato 30 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Domenica 31 luglio: allenamento mattutino ore 10 ( a porte chiuse ), amichevole Napoli-Mallorca allo Stadio Patini alle ore 20.30

), amichevole allo Stadio Patini alle ore 20.30 Lunedì 1 agosto: mattina riposo, allenamento congiunto con il Castel di Sangro ore 17.30

Martedì 2 agosto: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Mercoledì 3 agosto: allenamento mattutino ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Girona allo Stadio Patini alle ore 18.30

Giovedì 4 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 5 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse), allenamento pomeridiano ore 17.30

Sabato 6 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Espanyol allo Stadio Patini alle ore 19.

Convocati Napoli: la lista di Spalletti per Castel di Sangro

Questi i convocati:

Portieri - Marfella, Meret, Idasiak, Contini;

Difensori - Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zanoli;

Centrocampisti - Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Attaccanti - Ambrosino, Gaetano, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Zerbin.

Ritiro Castel di Sangro Napoli, il programma su CalcioNapoli24

Tornano gli appuntamenti, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 da Castel di Sangro” di CalcioNapoli24 TV. Il tutto sarà trasmesso in tv (sul 79 del digitale terrestre) oltre che su Facebook (CalcioNapoli24.it), Youtube (CN24) e sul portale CalcioNapoli24.it. Dalle ore 20 alle 21.00 collegamenti dall'Abruzzo durante 'Speciale Calciomercato' con i nostri inviati Claudio Russo, Marco Lombardi e Lorenzo Sorianiello. Tutti gli aggiornamenti sul Napoli di Luciano Spalletti, con uno sguardo sul calciomercato degli azzurri e la proposizione degli eventi in diretta live.