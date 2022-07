"Voglio che la passi bene!". Ramanzina di Spalletti a Juan Jesus in allenamento

Allenamento del Napoli a Dimaro. Decima giornata qui in Val di Sole, dove il Napoli ha iniziato la preparazione atletica pre-campionato in vista della prossima stagione. Domani gli azzurri ripartiranno alla volta di Castel Volturno, prima di dirigersi a Castel di Sangro, in Abruzzo, per la seconda parte del ritiro.

Ramanzina di Spalletti a Juan Jesus

Intanto anche stamattina la squadra si è riunita sul campo di Carciato per la consueta seduta di allenamento mattutina, con la squadra al completo agli ordini di Luciano Spalletti. Il mister chiede massima concentrazione in campo ed è per questo che pochi minuti fa si è reso protagonista di una vera e propria ramanzina ai danni del difensore brasiliano Juan Jesus.

Dopo un passaggio sbagliato di Juan Jesus, Spalletti gli ha urlato contro: "Voglio che la passi bene!". L'intero stadio di Carciato si è ammutolito per ascoltare le parole di Spalletti a Juan Jesus.