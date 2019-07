Ultimo allenamento a Dimaro 2019 per la SSC Napoli [FOTO]

Ultimo allenamento a Dimaro 2019 per la SSC Napoli, come testimoniato dalla fotografia pubblicata sul proprio account di Twitter. La seduta è stata molto breve ed è terminata verso le 10.50.

Il ritiro volge al termine, la squadra stamattina terrà l’ultimo allenamento, poi lascerà la Val di Sole recandosi direttamente ad Edimburgo per l’amichevole di domenica contro il Liverpool campione d’Europa. Inizierà in Scozia la tournee internazionale che vedrà la formazione di Ancelotti affrontare prima al Velodrome l’Olympique Marsiglia il 4 agosto e il Barcellona in una doppia sfida a Miami e nel Michigan il 7 e il 10 agosto.