Tutto pronto a Castel di Sangro per l'arrivo del Napoli, terreno dello stadio in perfette condizioni | FOTO CN24

Tutto pronto allo stadio Teofilo Patini per l'arrivo del Napoli sabato 23 luglio per il il ritiro pre campionato a Castel di Sangro. Ritiro che inizierà per l'appunto il 23 luglio e terminerà il 6 agosto. 4 le amichevoli previste su questo terreno di gioco:

mercoledì 27 luglio alle 20.30 contro i turchi dell’Adana Demirspor Kulubu squadra di serie A turca dove militano Mario Balotelli e Gokhan Inler.

Domenica 31 luglio, alle 20.30, contro il Mallorca.

Mercoledì 3 agosto, 20.30, Napoli-Girona club quest’anno è risalito in Liga.

Sabato 6 agosto Napoli-Espanyol.

In allegato le immagini del terreno di gioco a cura di CalcioNapoli24.it.