Streaming Napoli Maiorca, disagi per chi ha seguito la diretta Facebook ufficiale

Napoli Maiorca in streaming, per la quarta volta di fila la società azzurra ha deciso di trasmettere in diretta sulla propria pagina Facebook la partita amichevole pre campionato. Come accaduto contro l'Adana Demirspor, anche questa sera contro il Maiorca lo streaming della gara è stato a pagamento per 9.99 euro.

Durante la messa in onda del primo tempo della sfida però, sono stati molti i disservizi segnalati dai tifosi nella chat Facebook. In primis l'audio asincrono tra telecronaca e ciò che accadeva in campo, in secondo luogo più volte la diretta risultava bloccata.