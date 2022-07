Spalletti cambia modulo senza Zielinski? L'idea della Gazzetta sulle mosse del Napoli

L’interesse del West Ham per Zielinski cresce ogni giorno di più ed il Napoli non intende mollare facilmente il polacco, anche per una questione tattica come racconta la Gazzetta dello Sport.

Il Napoli cambia modulo?

Spalletti non può rinunciare facilmente ad uno come il polacco:

"Per lui in pratica quest’estate ha scelto di provare un sistema di gioco leggermente diverso da quello adottato nella passata stagione. Dunque, se Zielinski dovesse lasciare direzione Londra il Napoli potrebbe virare sul “vecchio” 4-2-3-1 ed allora le scelte di mercato sarebbero orientate verso un incursore o un trequartista ma non su una mezzala"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli