Siparietto Spalletti-tifosi: "La buttiamo la maglia di Mertens? La conserviamo! Su Dybala..." | VIDEO

Notizie Napoli calcio. Simpatico siparietto tra mister Spalletti ed alcuni tifosi del Napoli. Il tecnico azzurro si è fermato a firmare qualche autografo e scattare qualche foto con i supporters, ma ovviamente non sono mancate le domande di mercato.

Spalletti

Dybala e Mertens, siparietto Spalletti-tifosi

"La conserviamo o la buttiamo la maglia di Mertens?". Pronta la riposta di Spalletti, che riaccende la speranza degli appassionati del Napoli: "La conserviamo". Inevitabile poi il passaggio su Paulo Dybala, con un giovane tifoso che gli ha chiesto: "Arriva Dybala?", anche in questo caso Spalletti ha voluto rispondere con una battuta: "E che ne so, io passavo di qui per caso".