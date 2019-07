DIMARO FOLGARIDA (TN) - Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kostas Manolas protagonisti della serata in piazza a Dimaro Ritiro 2019 SSC Napoli. I tre calciatori azzurri incontrano i tifosi in Piazza Madonna della Pace e rispondono alle domande dei tantissimi tifosi presenti in ritiro in Trentino.

Insigne e il siparietto con Ancelotti

Interviene Ancelotti: "Ma come mai in Nazionale ti trovi meglio con un modulo diverso?" La risposta di Insigne è una divertentissima risata.