Sessione di autografi a Castel di Sangro: Kim Minjae il più disponibile con i tifosi | FOTOGALLERY

Ultime notizie Napoli. Allenamento mattutino quest'oggi a Castel di Sangro. Luciano Spalletti ha lavorato quasi esclusivamente sui calci piazzati e sulla linea difensiva e a fine seduta abbiamo assistitito all'incontro tra la tifoseria napoletana allo stadio Patini e i calciatori in campo.

La squadra si è avvicinata alla balaustra che separa gli spalti dal campo di gioco e immediatamente tutti i tifosi si sono ammassati sul plexiglass per ricevere un autografo e scattare qualche foto. Impossibile per gli steward contenere la folla.

Autografi con i tifosi

Tra i calciatori del Napoli, segnaliamo l'incredibile disponibilità di Kim Minjae: il difensore coreano si è trattenuto insieme ai tifosi veramente a lungo. Anche quando i suoi compagni di squadra sono rientrati negli spogliatoi, Kim è rimasto lì insieme alla tifoseria per continuare a firmare autografi e non lasciare deluso nessuno.

In allegato la fotogallery realizzata da Ciro De Luca in esclusiva per CalcioNapoli24.