Ritiro SSC Napoli, a Castel di Sangro obbligo di mascherine! Pronte due aree per i sintomatici, potenziato il pronto soccorso

Calciomercato - Castel di Sangro é pronta ad accogliere il Napoli insieme con i suoi numerosi tifosi, un’onda azzurra pronta a sbarcare in Abruzzo per un ritiro particolare, sicuramente diverso dagli ultimi. Ne parla Il Mattino:

"Per tutti i tifosi sarà obbligatorio l’uso della mascherina, soprattutto per gli accessi alle aree interessate e allo stadio in cui si terranno gli allenamenti aperti al pubblico. Saranno mille i tifosi che potranno accedervi, ma la Regione ha già disposto il piano sicurezza. Due aree «rossastre», sette medici che potenzieranno il pronto soccorso, aumento delle ambulanze a disposizione e del servizio navetta per i sintomatici, un’area grigia per trattare gli eventuali casi sospetti. Martedi alle 15 la presentazione del ritiro con De Laurentiis, Gattuso, il governatore Marsilio e il sindaco Caruso"