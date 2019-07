Ritiro Napoli, venerdì attesi a Dimaro Mertens, Milik e Zielinski! Potrebbero scendere in campo durante il pomeriggio libero

La sagoma e le impronte del Napoli iniziano a delinearsi. Inizieranno presto, prestissimo, giusto il tempo di qualche altro allenamento e poi venerdì Ancelotti e il gruppo ritroveranno tre pezzi da novanta. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Mertens e i polacchi, Arek e Piotr, magari già venerdì: Carletto ha concesso il pomeriggio libero a tutti, ma i tre in procinto di arrivare potrebbero anche scendere in campo per una classica corsetta di benvenuto (nel caso in cui gli orari di arrivo e le coincidenze varie renderanno possibile lo sbarco a Dimaro in tempo utile).

Stesso discorso per Hysaj e Mario Rui, impegnati come i colleghi con Albania e Portogallo e pronti a partire. In tutti i sensi: i due esterni, infatti, hanno già fatto sapere al tecnico e al club di voler cambiare aria"