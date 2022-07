Ritiro Napoli, tifosi in fila allo store: prime maglie in vendita | VIDEO CN24

Notizie Napoli calcio. A breve inizierà il primo allenamento del Day 1 a Dimaro che vedrà la squadra di Spalletti iniziare ufficialmente il ritiro. I primi tifosi già assiepano le tribune del campo di Carciato, mentre diverse persone sono in fila per comprare maglie e merce in vendita allo store ufficiale della SSC Napoli.

Store Dimaro maglie SSC Napoli

Ritiro Dimaro-Napoli, tifosi allo store per le maglie

Ricordiamo che, per il momento, le maglie e la linea abbiagliamento in vendita sono ancora quelle dello scorso anno in attesa della presentazione della nuova maglia Napoli 2022/23.

