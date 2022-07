Ritiro Napoli, cinque nazionali oggi pomeriggio in campo! Koulibaly domani a Dimaro, entro mercoledì l'arrivo di Osimhen

Napoli - Ultimissime notizie dal ritiro del Napoli a Dimaro con l'arrivo del resto dei calciatori che hanno goduto di qualche giorno di vacanza in più visti gli impegni con le Nazionali.

Oggi pomeriggio, giornata di riposo per tutto il gruppo ma a Carciato sono arrivati per lavorare in palestra alcuni azzurri: da Zanoli a Lobotka, Di Lorenzo e Politano. Ma sono arrivati sul terreno di gioco di Carciato anche cinque 'nazionali': in palestra e in campo per lavoro atletico, infatti, sono arrivati Ounas, Anguissa, Zielinski, Meret e Elmas. Applausi all'arrivo del polacco dal portiere italiano.

C'è attesa per Koulibaly che può arrivare domani e Osimhen entro mercoledì. Mentre stasera arriva Ambrosino. Questo il comunicato da Dimaro: