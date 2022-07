DIRETTA - Ritiro Napoli: azzurri atterrati a Verona, direzione Dimaro

Ritiro Napoli a Dimaro: tutto pronto per l'inizio della nuova stagione del Napoli che è al via. Si inizierà col primo ritiro estivo dove la SSC Napoli sarà a Dimaro Folgarida dall'8 al 19 luglio.

Ritiro Napoli: arrivo a Dimaro

In diretta vi racconteremo dell'arrivo del Napoli a Dimaro per iniziare il ritiro. Alcuni tifosi già presenti che attendono i calciatori appena atterrati a Verona con il volo da Napoli alle 17.15 circa. Ora viaggio in pullman verso Dimaro con l'arrivo previsto per le ore 19:30. Domani la conferenza stampa e il primo allenamento per la squadra di Spalletti.

Ritiro Napoli Dimaro

Ritiro Napoli Dimaro: i convocati di Spalletti

Sono 29 i calciatori scelgi da Luciano Spalletti per il ritiro a Dimaro del Napoli, questa la lista completa: