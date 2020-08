Ritiro Napoli, da Firenze i complimenti: "Un passo avanti a Castel di Sangro, apertura ai tifosi con regole rigide"

Napoli - I colleghi di Firenzeviola.it hanno fatto i complimenti al calcio Napoli per le regole rigide imposte ai tifosi che però potranno assistere al ritiro di Castel di Sangro. Cosa non scontata, dato che quasi in nessun ritiro ci saranno i tifosi. In tanti con le porte chiuse: "Eppure il Napoli che parte domani per Castel di Sangro fa un passo avanti, con una decisione importante anche per i tifosi: farli assistere agli allenamenti e alle amichevoli pur imponendo regole rigide. Regole rigide insomma ma che permettono almeno un minimo di normalità e sarebbe un'idea per premiare i tifosi di tutte le squadre (compresi quelli viola) costretti a vedere le partite dalla tv".