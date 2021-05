Ritiro Napoli 2021: si inizia a Dimaro il 15 luglio, poi la seconda parte a Castel di Sangro! Le date

Ultime calcio Napoli - Ritiro Napoli 2021, comunicata la doppia tappa per quest'anno da parte della SSC Napoli che decide di cambiare totalmente modalità di ritiro rispetto gli ultimi anni. Il club ha deciso di affrontare il ritiro a Dimaro e Castel di Sangro in una doppia tappa dopo gli accordi passati.

Il Napoli andrà in ritiro da metà luglio fino a metà agosto circa. Al momento c'è l'ufficialità per le date del ritiro di Dimaro, ancora no per quello di Castel di Sangro.

Ritiro Napoli Dimaro 2021. La società ha ufficializzato le date del ritiro 2021 a Dimaro per il Napoli che avrà inizio dal 15 al 25 luglio a Dimaro Folgarida.

Successivamente la squadra sarà in ritiro a Castel di Sangro ma ancora non c'è l'ufficialità per le date nei giorni precisi.

C'è l'ufficialità per il ritiro Napoli 2021: si inizia il 15 luglio fino al 25 luglio a Dimaro per gli azzurri.

Due le amichevoli del Napoli a Dimaro stabilite, ancora non sono state ufficializzate date e avversarie.