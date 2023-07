"Prove da leader" per Gollini: indicazioni ad alta voce in allenamento, che carica!

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi stiamo raccontando il decimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Rudi Garcia. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 7 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Per seguire la diretta video dall'app per Iphone, guardala dal nostro canale Youtube.

Prove da leader per Pierluigi Gollini che dimostra come sempre la sua personalità e il suo carisma, anche nella seduta mattutina dove finalmente in campo e in gruppo hanno lavorato sia l'ex Atalanta e Fiorentina che Meret. E proprio Gollini dava indicazioni ad alta voce e caricava i suoi compagni in campo nella partitella e nelle esercitazioni dell'allenamento mattutino di oggi.

Queste le squadre 6vs6 più il portiere e il jolly Zedadka:

In giallo : Gollini, Ostigard, Raspadori, Kvaratskhelia, Zielinski, Di Lorenzo e Lozano.

: Gollini, Ostigard, Raspadori, Kvaratskhelia, Zielinski, Di Lorenzo e Lozano. In blu : Meret, Osimhen, Elmas, Simeone, Lobotka, Anguissa, Rrahmani.

: Meret, Osimhen, Elmas, Simeone, Lobotka, Anguissa, Rrahmani. Il jolly con la casacca beige è Zedadka