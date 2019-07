Grande curiosità per la prima uscita stagionale a Dimaro Folgarida del presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club partenopeo si è recato al truck adibito a store ufficiale del club per salutare ed incontrare i tifosi. Folla oceanica per il presidente azzurro, tantissimi i tifosi che hanno provato ad entrare nello store.

