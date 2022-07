Politano è arrivato a Dimaro, subito a colloquio con Giuntoli | FOTO CN24

Notizie dal ritiro di Dimaro. Oggi in Val di Sole è arrivato anche Matteo Politano, che si è unito finalmente al gruppo che si sta allenando in Trentino agli ordini di Spalletti in vista della prossima stagione. L'attaccante del Napoli - sul quale da settimane circolano voci sulla volontà di lasciare il club azzurro - è stato accolto con sentimenti contrastanti dai tifosi presenti in tribuna sul campo di Carciato.

Politano a colloquio con Giuntoli

Politano e Giuntoli a colloquio

In questo momento, mentre i suoi compagni di squadra si allenano in palestra, Politano è a colloquio con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Con ogni probabilità, Politano e Giuntoli stanno parlando del futuro del calciatore: su di lui da tempo si registra l'interesse del Valencia. Anche Spalletti in conferenza stampa ha accennato al fatto che sia stato lo stesso Politano a mettersi in questa situazione. Staremo a vedere.