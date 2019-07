Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Come di consueto, sessione di foto ed autografi all'esterno del campo di Carciato. Stavolta il protagonista è stato Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco si è trovato dinanzi una folla di tifosi in trepidante attesa: sorrisi e felicità, soprattutto per i più piccoli. C'è stato anche chi si è fatto tatuare sul braccio l'autografo del calciatore azzurro.

